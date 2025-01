Zeci de militari din Coreea de Nord, care fuseseră trimiși să lupte alături de ruși, apar într-o filmare în care înaintează în câmp deschis iar apoi sunt loviți de proiectile lansate de ucraineni.

Această scenă de luptă s-ar fi desfășurat în regiunea Kursk a Rusiei, acolo unde rușii și aliații lor nord-coreeni încearcă să respingă incursiunea ucrainenilor, informează Adevărul.

Videoclipul a fost postat pe rețeaua X de un blogger ucrainean. Bloggerul denumește această scenă sângeroasă "Meat assaults" ("Asalt de carne").

Pe de altă parte, militari ucraineni au relatat că nord-coreenii traversează în grup câmpuri minate și sfârșesc prin a fi aruncați în aer unul după altul.

„Ei se deplasează într-un singur șir, la trei-patru metri unul de celălalt. Dacă unul este aruncat în aer, atunci medicii vin din spate ca să ridice morții; șirul merge mai departe. Așa trec ei prin câmpurile minate”, a povestit un militar ucrainean.

