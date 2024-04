Trei decenii de la moartea lui Kurt Cobain, la numai 27 de ani. Bolile și drogurile l-au împins spre sinucidere

Se împlinesc 30 de ani de la moartea celebrului Kurt Cobain, găsit mort în casa lui din Seattle, în urma a ceea ce se crede că a fost o sinucidere, la numai 27 de ani.

Compozitor, vocalist şi chitarist al legendarei trupe de rock alternativ Nirvana, Kurt Donald Cobain s-a născut la 20 februarie 1967, în Aberdeen, Washington, potrivit kurtcobain.com.

La vârsta de patru ani cânta la pian şi chiar compunea cântece simple. A fost influenţat de artişti ca Ramones şi Electric Light.

În toamna anului 1985, Kurt l-a întâlnit pe basistul Krist Novoselic, cei doi înfiinţând, mai în glumă, mai în serios, câteva formaţii, printre care Stiff Woodies, conform nirvana.com.

Prima înregistrare demo a formaţiei intitulate Nirvana s-a produs în ianuarie 1988, cu Dale Crover, de la Melvins, la tobe. După alţi câţiva baterişti, cei doi l-au ales pe Chad Channing, cu care au dat primul concert. Primul single semnat de Nirvana a fost ''Love Buzz'', un cover după olandezii Shocking Blue. A fost lansat în noiembrie 1988 la casa de discuri independentă Sub Pop, în Seattle. O lună mai târziu, încep înregistrările la debutul discografic al trupei, ''Bleach'', alături de producătorul local Jack Endino. Albumul "Bleach" a impus Nirvana ca fiind o trupă reprezentativă pentru genul grunge, o sub-categorie a rockului alternativ, caracterizată de elemente punk rock combinate cu heavy metal.

Ads

După lansarea materialului, în iunie 1989, Nirvana a plecat în primul său turneu naţional. Spre sfârşitul lui 1989, Nirvana a înregistrat EP-ul ''Blew'', alături de producătorul Steve Fisk.

În aprilie 1990, Kurt Cobain a început lucrul la următorul disc, împreună cu producătorul Butch Vig, în Madison. În septembrie 1990, Dave Grohl a devenit bateristul trupei.

În 1990, Nirvana a semnat un contract cu casa de discuri DGC Records şi a început să lucreze la albumul ''Nevermind''. Producător a fost ales Butch Vig, înregistrările având loc la studioul Sound City, în Los Angeles. Unele piese erau deja scrise, precum ''In Bloom'' sau ''Breed'', compoziţii aflate în repertoriul Nirvana de ani buni. După lansarea albumului însă, Kurt Cobain şi compania s-au declarat nemulţumiţi de sunetul mult prea şlefuit al producţiei.

În timpul turneului european de la sfârşitul lui 1991, sălile de concert au început să devină neîncăpătoare, echipele de televiziune înregistrau aproape fiecare prestaţie Nirvana, iar ''Smells Like Teen Spirit'' era difuzat constant la radio şi televiziune.

Ads

''Nevermind'' a fost lansat oficial la 24 septembrie 1991. Până în ianuarie 1992, albumul a urcat pe primul loc în topul Billboard 200, detronându-l pe Michael Jackson şi al său ''Dangerous''. Versurile albumului, scrise de Kurt Cobain, se referă, în bună măsură, la relaţia eşuată avută de acesta cu artista Tobi Vail. ''Nevermind'' a avut vânzări de peste 30 de milioane de exemplare în toată lumea şi 7 milioane în SUA.

În 1992, Nirvana a oferit două prestaţii live memorabile, una la festivalul Reading, din Anglia, cealaltă, la câteva zile distanţă, în cadrul MTV Video Music Awards, unde trupa câştigase secţiunile Cel mai bun video alternativ şi Cel mai bun artist nou.

În contrast cu succesul înregistrat de trupă, starea de sănătate a lui Kurt Cobain a început să se degradeze. Astfel, pe fondul unei boli respiratorii avute încă din copilărie, artistul se îmbolnăveşte de ulcer şi are grave probleme de colon. Din cauza suferinţei şi a durerilor, Kurt Cobain începe să folosească substanţe interzise.

Ads

La 24 februarie 1992, Kurt Cobain s-a căsătorit cu Courtney Love, lidera trupei punk Hole.

Un nou album Nirvana a fost lansat în decembrie 1992, numit ''Incesticide''. Acesta este, de fapt, o compilaţie de piese înregistrate pentru DGC şi Sub Pop şi a vândut suficient încât să primească trofeul Discul de aur. După un split single alături de The Jesus Lizard, lansat în februarie 1993, Nirvana a început lucrul la cel de-al treilea album de studio.

''In Utero'' a fost lansat la 13 septembrie 1993, sub egida DGC Records, şi conţine acelaşi rock alternativ de factură grunge cu care Nirvana îşi obişnuise fanii. A debutat pe primul loc în topul Billboard 200, s-a vândut în 15 milioane de copii în întreaga lume, 3.5 milioane numai în SUA, obţinând platina de cinci ori. Alte piese apreciate ale albumului au fost controversata "Rape Me" şi "Dumb".

În octombrie 1993, trupa a început un nou turneu în Statele Unite, primul după o pauză de doi ani. Pe timpul turneului, celor trei membri li s-a alăturat Pat Smear, de la trupa Germs, pe post de al doilea chitarist. În noiembrie 1993, Nirvana a înregistrat un alt concert remarcabil, pentru programul MTV Unplugged.

Ads

La 4 martie 1994, nevasta lui Kurt Cobain, Courtney Love, l-a găsit pe acesta inconştient în camera lor de hotel din Roma. Pentru că dependenţa de droguri a solistului scăpase de sub orice fel de control, acesta a fost internat într-o clinică de dezintoxicare. Kurt Cobain a fugit însă de aici, pentru ca după o săptămână, la 8 aprilie 1994, să fie găsit mort în casa lui din Seattle, în urma a ceea ce se crede că a fost o sinucidere. Medicul legist a stabilit data decesului ca fiind ziua de 5 aprilie 1994. Cântăreţul avea 27 de ani.

Albumul MTV "Unplugged in New York" a apărut în toamna lui 1994, la 1 noiembrie, scos de Sony Music. Înregistrarea a câştigat un premiu Grammy, în 1996, pentru cel mai bun album alternativ. În 2002, a fost lansată o compilaţie cu cele mai bune melodii Nirvana, printre acestea numărându-se şi ''You Know You're Righ'', piesă lansată în premieră şi ultima înregistrată de Kurt Cobain.

În aprilie 2014, la 20 de ani de la moartea lui Kurt Cobain, fotografiile făcute la ultima şedinţă foto a solistului rock au fost expuse într-o galerie pariziană, sub titlul ''The last shooting''.

Ads

Nirvana este una dintre cele mai bine vândute formaţii din toate timpurile, cu peste 75 de milioane de unităţi. Este, totodată, numărul 80 în topul vânzărilor din SUA. Are la activ un disc de Diamant, trei multi-Platină, şapte discuri de platină şi unul de Aur. Prestigioasa revistă Rolling Stone a inclus Nirvana pe locul 27 în topul 100 al celor mai mari artişti din toate timpurile, conform rollingstone.com.

În 2005, Biblioteca Congresului American a adăugat ''Nevermind'' în "Registrul Naţional de Înregistrări", albumul fiind considerat printre cele mai relevante înregistrări ale secolului XX din punct de vedere ''cultural, istoric sau estetic'', potrivit www.loc.gov. La 10 aprilie 2014, trupa a fost primită în "Rock and Roll Hall of Fame".

Legendara chitară electrică de culoare albastră Fender Mustang "Skystang I", la care Kurt Cobain a cântat în timpul ultimului său turneu din 1993-1994, s-a vândut cu puţin peste 1,58 milioane de dolari, la o licitaţie organizată în statul Tennessee, în luna noiembrie 2023.

La 5 aprilie 2024, postul de televiziune BBC difuzează, în premieră, documentarul "Moments That Shook Music: Kurt Cobain", ce va cuprinde imagini rare şi inedite cu celebrul artist. În aceeaşi zi, BBC Two va redifuza filmul "When Nirvana Came to Britain", a cărui premieră a avut loc în 2021, notează bbc.co.uk.