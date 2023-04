Reacția Petrei Kvitova, după ce a întors meciul cu Sorana Cîrstea din semifinala de la Miami

Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, a fost eliminată, vineri, de jucătoarea cehă Petra Kvitova, locul 12 WTA, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Miami. Cîrstea va urca luni pe locul 41 WTA.

Kvitova s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4.

Meciul a fost echilibrat prima jumătate de oră. La 3-2 pentru Cîrstea, românca a făcut break şi s-a distanţat pe tabelă: 4-2. Ea şi-a păstrat apoi avantajul până la 5-3, când şi Kvitova a reuşit un break şi scorul a devenit 5-4. Sorana Cîrstea a avut atunci două mingi de set. Sportiva din Cehia a răsturnat situaţia şi a câştigat în forţă şi următoarele două game-uri. În 58 de minute de la startul meciului, Kvitova a câştigat cu 7-5 primul set.

Kvitova a început bine şi setul doi, cu break. După şapte game-uri câştigate de adversara sa, Cîrstea a făcut 2-1 în setul doi pe propriul serviciu. Însă românca nu a mai avut forţa de a răsturna situaţia. Cele două jucătoare nu şi-au mai pierdut serviciul şi Petra Kvitova s-a impus cu 6-4, în 44 de minute. Ea a câştigat astfel setul şi meciul.

În finală, Kvitova o va întâlni pe sportiva din Kazahstan Elena Rîbakina, locul 7 WTA.

”Este incredibil, nu mi-am imaginat că voi ajunge în finală, sunt surprinsă și eu, chiar dacă știu că pot învinge pe oricine. Mă bucur că o pot arăta aici.

Știu că a avut două sau trei mingi de set, am încercat să pun mingea în teren, am returnat, am început să cred. Am mai întors câteva seturi aici în turneu și am crezut că pot să reușesc.

Am mai jucat de două ori cu Elena, e 1-1, se decide în finală. Abia aștept să joc în finală, sunt pregătită, voi da totul acolo”, a spus Petra Kvitova la finalul meciului.

Finala dintre Ribakina și Kvitova are loc în această seară, de la ora 22.00.