David Popovici a luat decizia retragerii: "Ar putea fi șocant pentru unii fani să audă"

Tânărul înotător român a luat o decizie care a surprins lumea înotului. David Popovici, cel care deține recordul mondial la o sută de metri liber, și-a anunțat retragerea de la unul dintre cele mai importante evenimente din lumea natației, Campionatele Mondialele.

Kyle Sockwell, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din lumea înotului, a scris pe rețeeaua X că este șocat, nu atât de decizia lui David Popovici de a nu participa la Mondialele de la Doha, cât despre faptul că o competiție atât de importantă are loc atât de devreme.

Astfel, în iulie 2023 au avut loc Mondialele de la Fukuoka (Japonia), iar în februarie 2024 se vor disputa Mondialele din Qatar.

"David Popovici a anunțat că nu va concura la Campionatele Mondiale de înot de la Doha din 2024.

Ar putea fi șocant pentru unii fani să audă, dar pot confirma că într-adevăr avem o altă întâlnire de înot la Campionatul Mondial în doar câteva luni", a scris Kyle Sockwell.

David Popovici și-a anunțat retragerea de la Mondialele de la Doha, dar și mulți alți înotători de top au luat această decizie, ținând cont că în 2024 au loc și Jocurile Olimpice.

Antrenorul Adrian Rădulescu a spus că David se va concencentra în perioada următoare pe studiile universitare, iar la începutul lunii decembrie va partcipa la campionatele europene în bazin scurt care sunt găzduite de Otopeni.

