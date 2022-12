Cum a fost consolat Kylian Mbappe de președintele Franței. Emmanuel Macron a coborât pe teren FOTO

Preşedintele Emmanuel Macron, care a venit din nou în Qatar pentru a asista din tribune la finala Cupei Mondiale, pierdută de Franţa în faţa Argentinei după loviturile de departajare, a avut o primă reacţie pe Twitter: „Les Bleus ne-au făcut să visăm”, a scris şeful statului francez.

Suporter înfocat al naţionalei, Emmanuel Macron a venit şi miercuri în Qatar şi le-a purtat noroc fotbaliştilor francezi, care au obţinut calificarea în finală. Emmanuel Macron trebuia să participe în acea zi la un summit UE-ASEAN, dar l-a rugat pe cancelarul german Olaf Scholz să-l reprezinte.

În timpul finalei de duminică, imaginile transmise de camerele de televiziune l-au surprins pe preşedintele francez în tribuna oficială bucurându-se şi gesticulând în picioare după fiecare gol înscris de naţionala Franţei. După înfrângere, preşedintele a fost văzut consolându-l pe Kylian Mbappe chiar pe terenul de fotbal.

Macron comforts Mbappé after the defeat in the final of the 2022 #WorldCup in Qatar. pic.twitter.com/qlhpay8iAy