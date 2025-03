Kylian Mbappe, despre procesul de 55 de milioane de euro: ”I-aș strânge mâna și să nu-ți imaginezi că aș scuipa înainte”

Starul francez Kylian Mbappe a afirmat, într-un amplu interviu acordat cotidianului Le Parisien, că litigiul său financiar cu clubul de fotbal Paris Saint-Germain 'se va rezolva în curând' și a precizat îi dorește 'tot binele' fostului său club, de care nu s-a despărțit în cele mai bune condiții în vara anului trecut, când a semnat cu Real Madrid.

Căpitanul selecționatei Franței solicită ca PSG să-i achite restanțe financiare în valoare totală de 55 de milioane de euro, reprezentând salarii și bonusuri. 'Problema este în mâinile avocaților. Cred că se va rezolva în curând, nu este ceva care mă îngrijorează', a spus atacantul.

Întrebat dacă i-ar strânge mâna președintelui clubului parizian, Nasser Al-Khelaifi, în cazul unui duel PSG - Real Madrid în Liga Campionilor, Mbappe a răspuns: 'Desigur! Am jucat la PSG șapte ani și am avut niște momente extraordinare acolo. Nu sunt genul care se uită doar la părțile negative. Știu să fiu recunoscător pentru ceea ce mi se oferă în viață, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal'.

'Bineînțeles că i-aș strânge mâna și să nu-ți imaginezi că aș scuipa în mâna mea înainte de a o strânge pe a lui', i-a mai spus el, amuzat, jurnalistului care îl intervieva.

Solicitat să comenteze afirmația conform căreia PSG joacă mai bine în acest sezon fără el, Mbappe a precizat: 'Nu este ceva care mă preocupă.... Mă uit la toate meciurile de fotbal și, evident, și la cele ale lui PSG. Chiar le doresc tot binele. Dar sunt concentrat pe Real Madrid și pe această triplă istorică pe care o putem obține'.

Ads

Mbappe a fost chestionat și în legătură cu polemica legată de atribuirea Balonului de Aur 2024, care a revenit spaniolului Rodri (Manchester City), în condițiile în care brazilianul Vinicius Junior, actualul său coechipier de la Real Madrid, era considerat mare favorit.

'Balonul de Aur? Ce este un Balon de Aur? Rodri este un Balon de Aur pentru tine? (către jurnalist). Am crezut că Balonul de Aur va merge la Vinícius, dar până la urmă a mers la Rodri. Dacă ți-aș fi spus asta în urmă cu trei luni, ai fi spus: 'Despre ce naiba vorbești?'. Astăzi nu știm la cine va ajunge Balonul de Aur, doar că nimeni nu trebuie exclus, pentru că toți jucătorii pot fi premiați, poate chiar și un portar', a subliniat el.

Mbappe a comentat și relația sa cu selecționerul Franței, Didier Deschamp, recunoscând că a avut unele neînțelegeri cu antrenorul francez. 'Nu sunt secrete, sunt dezacorduri despre care oamenii nu trebuie să știe. La orice loc de muncă există neînțelegeri cu colegii, dar asta nu înseamnă că nu-i placi sau nu-i respecți. Dacă ar fi fost o despărțire, nu i-aș fi răspuns niciodată la apeluri. Toată lumea mă cunoaște. Dacă există o despărțire de cineva, nu țin legătura. Nu știu cum să mă prefac. Asta nu înseamnă că nu există niciodată dezacorduri într-o relație. Chiar dacă nu vreau, s-ar putea să fie unele. Acum, am educația mea, am avut întotdeauna respect și apreciere pentru antrenor. A fost singurul meu antrenor la naționala Franței și el mi-a trimis prima convocare. Am avut succese împreună, iar relația noastră nu poate ajunge la gunoi din cauza a două-trei neînțelegeri, care, pe de altă parte, nu sunt deloc serioase', a comentat fotbalistul.

Ads