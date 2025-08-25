Kylian Mbappe e din nou în formă maximă: ”A recuperat patru kilograme”

Autor a două goluri la meciul câştigat de Real Madrid cu echipa Oviedo (3-0) duminică în Liga, Kylian Mbappé a recuperat cele patru kilograme pierdute în această vară din cauza unei gastroenterite, după cum a remarcat antrenorul său, Xabi Alonso. Antrenorul echipei Real Madrid este încântat de forma fizică a atacantului său.

„A recuperat patru kilograme”, a declarat antrenorul Real Madrid despre Mbappé. „Pierduse patru kilograme în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor. Se simte bine şi asta se vede. Este motivat şi conectat la echipă, are influenţă în joc. Mi-a plăcut foarte mult să-l văd schimbând poziţiile şi implicându-se în apărare în acest fel.”

Kylian Mbappé începe al doilea sezon la Real Madrid, după un prim sezon în care a marcat 44 de goluri în 59 de meciuri disputate în toate competiţiile. Câştigător al Ghetei de Aur europene şi golgheter al campionatului spaniol în sezonul trecut, francezul a câştigat împreună cu coechipierii săi Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală FIFA.

