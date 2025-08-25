Kylian Mbappe e din nou în formă maximă: ”A recuperat patru kilograme”

Autor: Teodor Serban
Luni, 25 August 2025, ora 11:49
114 citiri
Kylian Mbappe e din nou în formă maximă: ”A recuperat patru kilograme”
Kylian Mbappe FOTO X MadridXtra

Autor a două goluri la meciul câştigat de Real Madrid cu echipa Oviedo (3-0) duminică în Liga, Kylian Mbappé a recuperat cele patru kilograme pierdute în această vară din cauza unei gastroenterite, după cum a remarcat antrenorul său, Xabi Alonso. Antrenorul echipei Real Madrid este încântat de forma fizică a atacantului său.

„A recuperat patru kilograme”, a declarat antrenorul Real Madrid despre Mbappé. „Pierduse patru kilograme în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor. Se simte bine şi asta se vede. Este motivat şi conectat la echipă, are influenţă în joc. Mi-a plăcut foarte mult să-l văd schimbând poziţiile şi implicându-se în apărare în acest fel.”

Kylian Mbappé începe al doilea sezon la Real Madrid, după un prim sezon în care a marcat 44 de goluri în 59 de meciuri disputate în toate competiţiile. Câştigător al Ghetei de Aur europene şi golgheter al campionatului spaniol în sezonul trecut, francezul a câştigat împreună cu coechipierii săi Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală FIFA.

FC Barcelona, condusă cu 2-0 de o nou-promovată. Cum s-a terminat meciul
FC Barcelona, condusă cu 2-0 de o nou-promovată. Cum s-a terminat meciul
Campioana en-titre a Spaniei la fotbal, FC Barcelona, s-a impus cu dificultate, 3-2, sâmbătă seara, în deplasare, cu nou-promovata Levante, în etapa a 2-a din La Liga. Gazdele au condus la...
Mbappé, decisiv pentru Real Madrid în prima etapă a campionatului Spaniei
Mbappé, decisiv pentru Real Madrid în prima etapă a campionatului Spaniei
Atacantul francez Kylian Mbappé a ajutat echipa Real Madrid să învingă cu scorul de 1-0 formația Osasuna Pamplona, în ultimul meci al etapei inaugurale a campionatului Spaniei 2025-2026,...
#Kylian Mbappe, #Real Madrid, #meci, #kilograme, #Spania , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Kylian Mbappe e din nou în formă maximă: ”A recuperat patru kilograme”
  2. Furia rusului Medvedev, după un meci uluitor la US Open. Cum și-a distrus racheta VIDEO
  3. Gigi Becali a pus la zid trei jucători după rușinea cu FC Argeș: ”Bă, băiatule, credeam că ești fotbalist”
  4. Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”
  5. Sorana Cîrstea, cea mai mare urcare în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns românca
  6. Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
  7. Daria Silișteanu, performera României la Mondialele de înot: "Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct"
  8. Încă o umilință pentru campioana FCSB, bătută și de FC Argeș
  9. Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”
  10. Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021