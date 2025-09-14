Kylian Mbappé a dat cărțile pe față într-un interviu onest: "Nu ai dreptul să pierzi, să greșești"

Căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappé, a declarat că sportivii de top sunt încă reticenți în a vorbi liber despre sănătatea mintală de teama de a fi judecați, adăugând că pasiunea sa pentru fotbal este cea care îl împiedică să fie dezamăgit de acest joc, informează Reuters.

Într-un interviu amplu acordat ziarului L'Equipe miercuri, atacantul în vârstă de 26 de ani a vorbit deschis despre presiunea cu care se confruntă și despre percepția că jucătorii de elită nu își pot arăta vulnerabilitatea.

"Complexitatea constă în faptul că oamenilor le este greu s-o gestioneze. Se presupune că nu ar trebui să arăți asta", a răspuns Mbappé, când a fost întrebat despre cicliști precum cvadruplul campion al Turului Franței, Tadej Pogačar, care recunosc momente de epuizare în timpul competiției.

"Dacă ar fi spus-o la început, ar fi fost sfâșiat. Dar, când câștigi, ești aproape intangibil. Dacă pierzi un meci și spui că ești obosit, oamenii spun că asta se întâmplă pentru că ai jucat prost. Chiar dacă te-ai simțit așa înainte", a afirmat Mbappé.

Atacantul lui Real Madrid, care a marcat de două ori în meciurile câștigate în preliminariile Cupei Mondiale împotriva Ucrainei și Islandei, a declarat că se supune celor mai exigente standarde.

"N-am vrut niciodată să accept eșecul, așa că nu mă deranjează dacă oamenii îmi reproșează asta. Sunt foarte dur cu mine însumi, mai mult decât majoritatea oamenilor, așa că sunt împăcat cu asta", a spus el.

Mbappé a subliniat, de asemenea, linia fină dintre așteptările publicului și emoțiile private.

"Acasă, pot să spun asta. Sau când contextul este potrivit. Dacă câștig Cupa Mondială, veniți trei zile mai târziu și mă întrebați, pot să spun asta. Dar după o înfrângere? Oamenii nu vor accepta asta", a spus Mbappé.

"Sincer, dacă nu aș fi avut această pasiune, fotbalul m-ar fi dezgustat de mult", a adăugat el.

Interviul a abordat și traiectoria carierei sale, la naționala Franței, Paris Saint-Germain și acum la Real Madrid, dar Mbappé a insistat că adesea cele mai dificile bătălii sunt cele interioare.

"Nu ai dreptul să pierzi, să greșești. Dar acesta este și motivul pentru care oamenii te țin la mare stimă, pentru că accepți totul, pentru că rămâi rezilient și vrei mereu să câștigi", a spus el.

