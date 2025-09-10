Kylian Mbappe, dezgustat de lumea fotbalului: francezul și-ar dori ca viitorii lui copii să urască acest sport

Decisiv marți în victoria echipei Franței împotriva Islandei (2-1) în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială, Kylian Mbappé s-a confesat într-un interviu acordat L'Equipe și publicat miercuri. Francezul a revenit în special asupra statutului său de superstar.

La un an după ce a părăsit PSG și a trebuit să se obișnuiască cu noul său club de vis, Real Madrid, atacantul în vârstă de 26 de ani pare să fie într-o formă excelentă cu Merengues la începutul acestui sezon, cu patru goluri în trei etape din Ligă.

După un sezon 2024-2025 frustrant, încheiat fără trofee importante, Kylian Mbappé este revigorat fizic și mental și determinat să aibă un sezon excelent. Dar, deși totul pare să meargă bine pe teren, francezul nu s-a ferit să vorbească deschis despre culisele lumii fotbalului.

„Sunt fatalist în ceea ce privește lumea fotbalului, dar nu și în ceea ce privește viața. Viața este minunată. Fotbalul este ceea ce este”, a mărturisit starul fotbalului într-un interviu acordat revistei L'Equipe în timpul pregătirilor de vară și publicat miercuri. „Îmi place să spun că oamenii care merg la stadion au norocul de a veni doar să vadă un spectacol și să nu știe ce se întâmplă în culise. Sincer, dacă nu aș avea această pasiune, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat de mult timp.”

Vara trecută, Kylian Mbappé s-a aflat în centrul atenției din cauza despărțirii sale pe fondul conflictului cu clubul său formator, PSG. Și astăzi, conflictul dintre cele două părți nu este încă rezolvat și se află în faza judiciară. Deși și-a retras plângerea pentru hărțuire morală, francezul a menținut acțiunea împotriva clubului parizian pentru a recupera 55 de milioane de euro, sumă care corespunde salariilor neplătite pentru lunile aprilie, mai și iunie 2024, precum și unei prime importante (prima de semnare și prima de etică).

„Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ai mai multe probleme”, afirmă sportivul. „Unii nu văd că viața ta se schimbă, vor să păstreze imaginea ta din copilărie, când erai alături de ei... Dar tu nu mai ești același. Ai responsabilități, angajamente, o slujbă, socoteală de dat.”

„Dacă unii te însoțesc pe acest drum, sunt povești frumoase. E bine să crești, să ajungi în vârf, cu același nucleu familial și intim. Dar, uneori, nu funcționează, și trebuie să știi să recunoști asta. Asta nu înseamnă că legătura s-a rupt, dar relația nu funcționează. Este mai greu de spus decât de făcut și este o problemă cu care se confruntă mulți sportivi și personalități.”

Tot în interviu, Kylian Mbappé spune că își dorește chiar ca viitorii lui copii să „urască” fotbalul și să nu pună piciorul în acest mediu.

