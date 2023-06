Au revoir! Scrisoarea lui Mbappe către PSG care a aruncat totul în aer: ce decizie a luat atacantul francez

Era o după-amiază liniștită de luni la birourile clubului PSG situate în Boulogne - Billancourt.

Era liniștită până când la club a sosit o scrisoare oficială din partea lui Kylian Mbappe. Atacantul a transmis oficial că nu își va prelungi contractul cu PSG, care expiră în vara anului viitor.

În aceste condiții, PSG este cu spatele la zid. Pentru a obține o sumă mare de bani, trebuie să îl vândă acum! Altfel, atacantul va pleca gratis sezonul viitor.

În ecuație a revenit imediat Real Madrid. Se pare că Florentino Perez l-a iertat pe Mbappe pentru că nu a venit pe Bernabeu și e gata să îi mai dea o șansă lui Kylian. Însă madrilenii preferă să mai aștepte un an și să îl ia gratis, decât să dea acum suma cerută de PSG: undeva la 185 de milioane de euro!

Ce a scris Mbappe

Mbappe și PSG au contract până în 2024. Acesta se poate prelungi încă un an, dar cu acordul ambilor părți. Atacantul francez i-a anunțat pe conducători că nu are intenția de a mai continua și după finalul sezonului 2024, iar șefii lui PSG au fost extrem de nervoși la auzul acvestei vești.

Kylian le-ar fi transmis deja celor de la Real Madrid că îi pare rău că nu a venit pe Santiago Bernabeu atunci când a fost dorit cu insistență.

Kylian Mbappé saga on again 🔛🇫🇷

◉ Situation very tense, club furious;

◉ PSG surprised with Kylian timing;

◉ Club has contingency plan in case he leaves now;

◉ NO chance to leave for free;

◉ PSG did not expect leaks as talks were ongoing.

