Kylian Mbappe va pleca de la PSG și va câștiga 95 de euro pe minut. Transferul anului

Kylian Mbappe va pleca de la PSG în această vară.

Fotbalistul francez își va termina contractul cu echipa din Paris și va semna cu Real Madrid.

Campioana Spaniei nu va plăti niciun euro în schimbul jucătorului dar îi va da lui Mbappe un salariu colosal.

50 de milioane de euro pe sezon va câștiga super fotbalistul la Real Madrid, scrie Bild.

Mbappe și madrilenii s-au înțeles asupra contractul, iar anunțul oficial va fi făcut în cel mai scurt timp.

La un calcul simplu, francezul va lua 4 milioane de euro pe lună și 95 de euro pe minut.

Real Madrid l-a mai vrut în trecut pe Mbappe, dar PSG a refuzat toate ofertele, sperând că într-un final îl va convinge pe fotbalist să semneze un nou contract.

