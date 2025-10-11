Lovitură pentru Franța în drumul spre Mondiale. Ce se întâmplă cu starul Mbappe

Căpitanul Kylian Mbappe, care s-a accidentat din nou la glezna dreaptă în meciul împotriva Azerbaidjanului, nu va face deplasarea în Islanda, a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă conducerea echipei naţionale a Franţei.

Deja accidentat la glezna dreaptă cu Real Madrid, Mbappé a primit două lovituri în timpul victoriei împotriva Azerbaidjanului (3-0), unde a deschis scorul şi a fost înlocuit înainte de finalul meciului.

Kylian Mbappé „nu va putea juca luni împotriva Islandei”, se arată în comunicatul Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF). La întoarcerea la centrul de antrenament din Clairefontaine, „căpitanul echipei Franţei s-a întâlnit cu (selecţionerul) Didier Deschamps”, care „a confirmat retragerea sa”. Mbappé „a fost pus la dispoziţia clubului său”, Real Madrid, „şi nu va fi înlocuit”, a precizat Federaţia.

Deja accidentat la glezna dreaptă cu Real Madrid, superstarul echipei Bleus a fost menajat în timpul săptămânii la antrenamente. După ce a deschis scorul într-o acţiune individuală (45+2), el a fost lovit pentru prima dată la glezna dureroasă de un placaj al lui Rustam Ahmedzade, care a primit un cartonaş galben pentru această fault (52). Lovit din nou la glezna dreaptă de Abdulakh Khaibulaev la sfârşitul meciului, el a cedat locul lui Florian Thauvin (82).

„Are o gleznă sensibilă şi a primit o lovitură în acelaşi loc. A preferat să iasă, durerea era destul de puternică”, a declarat Deschamps după victoria echipei Bleus.

