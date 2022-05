Ce mesaj a transmis Kylian Mbappé după ce a luat un nou premiu în Franța

Kylian Mbappé a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul francez pentru al treilea sezon consecutiv, iar Karim Benzema a fost desemneat cel mai bun jucător francez din străinătate.

Sindicatul fotbaliștilor din Franța l-a desemnat pentru a treia oară la rând pe Kylian Mbappé drept cel mai bun fotbalist din campionatul Franței.

Kylian Mbappé a scris pe twitter că este extrem de mândru că a fost premiat pentru a treia oară la rând și că această recunoaștere îi încălzește inima. El a mulțumit clubului și fanilor pentru încredere.

Acesta ar putea fi ultimul sezon al lui Kylian Mbappé la PSG, care mai are un meci de jucat în campionat, acasă cu Metz.

După această partidă, Kylian Mbappé va anunța dacă rămâne la PSG sau merge la Real Madrid, unde a așteptat cu brațele deschise de suporterii blanco și de Karim Benzema.

Acesta din urmă a fost desemnat, așa cum era de așteptat, cel mai bun francez care evoluează la o echipă din afara Franței.

Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison.

Merci ❤️🏆🥇 @UNFP pic.twitter.com/LTweeLdrWk