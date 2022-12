Mbappe e cel mai bun marcator de la Campionatul Mondial: ”E o obsesie pentru mine”

Kylian Mbappe, starul selecţionatei Franţei, s-a declarat "foarte fericit" după calificarea naţionalei ţării sale în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, graţie victoriei obţinute duminică în faţa Poloniei (3-1), însă a precizat că Les Bleus sunt "încă foarte departe" de obiectivul pe care şi l-au propus, acelea de a rămâne în posesia titlului mondial.

"Suntem foarte fericiţi că am acces în sferturile de finală. Nu a fost un meci uşor. am reuşit să înscriem în momente cheie. Am reuşit să câştigăm şi suntem foarte fericiţi să continuăm aventura", a declarat Mbappe la finalul meciului cu polonezii, în care a reuşit o dublă.

"Această Cupă Mondială este o obsesie. Este competiţia visurilor mele, am şansa să joc, mi-am construit sezonul pe această competiţie, atât din punct de vedere fizic, cât şi mental. Am vrut să ajung pregătit pentru acest Mondial şi până acum lucrurile au decurs bine. Dar suntem încă departe de obiectivul pe care ni l-am propus şi pe care mi l-am propus", a decarul naţionalei Franţei.

Întrebat dacă vizează trofeul Golden Ball, rezervat celui mai bun jucător al actualei ediţii a Cupei Mondiale, Mbappe a precizat: "Sincer, nu. Singurul obiectiv pentru mine este să câştig Cupa Mondială şi următorul meci. Este singurul lucru la care visez. Am venit pentru a câştiga Cupa Mondială nu pentru a câştiga Golden Ball sau Golden Boot (titlul de golgheter al competiţiei). Dacă le voi câştiga, bineînţeles că voi fi fericit, dar nu pentru asta sunt aici. Sunt aici pentru a câştiga cu echipa Franţei".

Mbappe a mai spus că vrea să achite personal amenda dictată de FIFA împotriva Federaţiei franceze de fotbal pentru faptul că el nu s-a prezentat la conferinţele de presă de la finalul meciurilor cu Australia şi Danemarca, în care a fost desemnat "omul meciului". "Nu am avut nimic împotriva jurnaliştilor aflaţi acolo. Este vorba doar de faptul că am mereu această nevoie de a mă concentra asupra competiţiei. Când vreau să mă concentrez asupra unui lucru, trebuie să o facă 100% şi să nu-mi risipesc energia în alte părţi. Din acest motiv nu m-am prezentat (la conferinţele de presă). Am aflat ulterior că federaţia urma să primească o amendă. Mă angajez să plătesc personal acea amendă. Federaţia nu trebuie să plătească pentru o decizie care este personală".

Kylian Mbappe, starul naţionalei Franţei, a ajuns la cinci goluri marcate de la debutul actualei ediţii a Cupei Mondiale, după dubla reuşită în faţa Poloniei, fiind liderul clasamentul golgheterilor turneului final din Qatar.

