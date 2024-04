Figura lui Mbappe spune totul: cum a reacționat superstarul francez când a văzut că este schimbat. Rezumatul partidei dintre OM și PSG VIDEO

PSG și Olympique Marseille s-au întâlnit pe Velodrome în episodul cu numărul 107 al clasicului francez.

PSG a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Olympique Marseille, deși parizienii au rămas în inferioritate numerică în minutul 40, când a fost eliminat Beraldo.

Oaspeții au punctat de două ori în repriza secundă, prin Vitinha (59) și Goncalo Ramos (89).

Ramos fusese introdus pe teren în repriza a doua, în minutul 65, în locul lui Mbappe.

În momentul în care a văzut că este schimbat, superstarul francez și-a dat ochii peste cap. De altfel, Luis Enrique și-a făcut un obicei din a-l scoate pe Mbappe de pe teren în repriza a doua.

🔄🤨 Mbappé, not happy with the change. pic.twitter.com/7OEIaqrD9p