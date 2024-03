Scene uluitoare cu Mbappe la PSG: ce a făcut după ce a fost schimbat la pauză de Luis Enrique VIDEO

Aflat pe punctul de a se despărți de PSG, superstarul francez Kylian Mbappe a avut o reacție uluitoare.

Mbappe a jucat doar 45 de minute în meciul dintre AS Monaco și PSG, scor 0-0. Kylian a fost schimbat la pauză de antrenorul spaniol Luis Enrique, dar nu s-a supărat deloc. Din contră.

La patru minute după ce a plecat la vestiare, Mbappe s-a întors în haine de stradă, relaxat, vorbind la telefon.

El a intrat pe teren și a făcut un tur de stadion, Mbappe fiind fost jucător la Monaco. Apoi a urcat în tribună la mama lui.

"Mai devreme sau mai târziu el va pleca de la PSG și va trebui să învățăm să jucăm fără el", a spus Enrique.

Mbappé walking aroung the stadium after he got subbed off. 👀pic.twitter.com/yPggK93gpw