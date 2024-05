Mbappe și-a luat adio cu gol de la PSG. Fanii i-au pregătit ceva special, dar clubul l-a ignorat

Echipa franceză PSG a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-3, în faţa formaţiei FC Toulouse, în etapa a 33-a din Ligue 1. Kylian Mbappe a marcat la despărţirea de suporterii parizieni.

La ultima sa apariţie pe Parc des Princes în tricoul lui Paris St Germain, Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 8, cu un gol care a avut nevoie de validarea VAR. Toulouse a egalat repede, în minutul 13, prin Thijs Dallinga, apoi ambele formaţii au avut ocazii, însă cei care au înscris au fost tot oaspeţii. În minutul 68 Yann Gboho a adus în avantaj pe Toulouse, iar în minutul 90+5 Frank Magri a stabilit scorul final, PSG – Toulouse 1-3. Parizienii sunt deja campioni, cu 70 de puncte după 32 de meciuri. Toulouse este pe locul 10, cu 43 de puncte.

Într-un alt meci, Metz a cedat cu 1-2 la Strasbourg. Mikautadze a deschis scorul pentru echipa lui Boloni, în minutul 54, dar gazdele au întors rezultatul pe final. În minutul 89 a egalat Emegha, iar în minutul 90+1 Andrey Santos a marcat golul victoriei pentru Strasbourg. Metz are 29 de puncte şi, înaintea ultimei etape, este pe locul 16, la baraj.

Rezultatele înregistrate duminică, în etapa a 33-a din Ligue 1:

Clermont – Olympique Lyon 0-1; Strasbourg – Metz 2-1; Rennes – RC Lens 1-1; PSG – FC Toulouse 1-3; FC Nantes – Lille 1-2; Montpellier – AS Monaco 0-2; Olympique Marseille – Lorient 3-1.

Clubul nu a pregătit nimic pentru a marca despărțirea de Mbappe, dar fanii i-au pregătit un moment special, o scenografie, și i-au scandat numele.

🔴🔵 Mbappé was honored by PSG Ultras in his last game at Parc des Princes. The club did not prepare any tribute for him. pic.twitter.com/ED5WqRfrEP