Mbappe dă cărțile pe față într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport: ce planuri de viitor are francezul

Starul francez Kylian Mbappe a afirmat, într-un interviu acordat cotidianului Gazzetta dello Sport, că nu a cerut conducerii actualului său club, Paris Saint-Germain, să-l lase să se transfere la echipa spaniolă de fotbal Real Madrid, aşa cum s-a vehiculat în presa internaţională.

"Nu am cerut să fiu vândut sau să merg la Real Madrid", a asigurat căpitanul selecţionatei Franţei. "Am confirmat doar că nu vreau să activez opţiunea din contractul meu pentru un sezon suplimentar. Cu PSG nu am discutat niciodată de prelungire, dar sunt fericit să rămân la Paris în sezonul viitor", a adăugat Mbappe în interviul acordat în exclusivitate publicaţiei italiene.

Ziarul francez Le Parisien afirmă, însă, că responsabilii clubului Paris Saint-Germain sunt mai hotărâţi ca niciodată să-l vândă în această vară pe Mbappe, pentru a nu risca să-l piardă gratuit peste un an, când îi expiră contractul.

Polemica a izbucnit luni, după ce Mbappe a transmis un email conducerii clubului francez, pentru a o informa oficial în legătură cu decizia sa de a nu-şi prelungi contractul.

Messi nu s-a bucurat de respect

Starul Lionel Messi, căpitanul campioanei mondiale Argentina, nu s-a bucurat de respectul pe care îl merita în Franţa, în perioada în care a evoluat sub culorile clubului de fotbal Paris Saint-Germain, a mai spus Kylian Mbappe în interviu.

"Vorbim probabil despre cel mai bun jucător din istoria fotbalului. Nu este niciodată o veste bună când pleacă un jucător ca Messi. Personal, nu am înţeles de ce această plecare a stârnit atâtea reacţii. Vorbim despre Messi. Trebuie respectat, iar în Franţa nu a avut respectul pe care îl merita. E păcat, dar aşa este. Va trebui să facem tot posibilul pentru a-l înlocui" a declarat Mbappe într-un interviu acordat cotidianului italian Gazzetta dello Sport.