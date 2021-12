Momentul de glorie al lui Mbappe! Francezul i-a depășit pe Messi, Ronaldo și Lewandowski VIDEO

Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a fost votat jucătorul anului la cea de-a 12-a ediţie a Globe Soccer Awards, trofee acordate de Asociaţia Europeană a Agenţilor Jucătorilor (EFAA) şi Asociaţia Cluburilor Europene (ECA), luni, la Dubai.

Dacă Lionel Messi a primit Balonul de Aur, francezul de 23 de ani de la PSG a fost onorat la Dubai.

El i-a devansat pe argentinianul Messi, polonezul Robert Lewandowski, portughezul Cristiano Ronaldo, egipteanul Mohamed Salah şi un alt francez, Karim Benzema.

🏆 Congratulations to Kylian Mbappé on winning the 2021 Globe Soccer award for ⁣BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR 👏@KMbappe @TikTokMENA @dubaisc #Mbappe #TikTok #globesoccer pic.twitter.com/ZZdzJlXAOc