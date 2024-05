A câștigat 500.000 de lire sterline și s-a dezlănuit! Cum s-a terminat finala Campioantului Mondial de snooker VIDEO

Englezul Kyren Wilson (32 de ani) a câștigat pentru prima dată în carieră Campionatul Mondial de snooker.

El l-a învins în finală pe galezul Jak Jones, un jucător venit din calificări, căruia puțini îi dădeau șanse să ajungă atât de departe.

Kyren Wilson a câștigat nu fără emoții o finală pe care a avut-o în mână (a condus și cu 7-0). În cele din urmă, englezul s-a impus cu 18-14 și a pus mâna pe cecul de 500.000 de lire sterline.

În ultimul joc, atunci când a realizat că nu mai poate fi ajuns de Jones, englezul a strigat și a strâns din pumn, un gest de descătușare cum rar se vede la snooker.

"Aș dori să-i cer scuze lui Jak pentru acea explozie, dar înseamnă atât de mult pentru noi toți. Mama și tata și-au reipotecat casa și și-au sacrificat întreaga viață pentru a mă aduce aici.

Am visat la acest moment - a fost atât de frumos să am familia acolo și să eliberez acest val de emoții, pentru că de când aveam șase ani suntem într-o adevărată călătorie.

Am dat totul, am rezistat, mi-am păstrat calmul, iar Jak a luptat și a luptat și mi-a făcut finala atât de dificilă”, a spus Wilson la BBC Two.

