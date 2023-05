Reacția genială a jucătorului de snooker care s-a trezit că i-a dispărut o sumă imensă din buzunar

Un jucător de snooker se poate considera foarte ghinionist după finala Campionatului Mondial.

Este vorba de englezul Kyren Wilson, (31 de ani, locul 7 în ierarhia mondială), care a reușit un break maxim, de 147 de puncte, în jocul cinci din meciul cu galezul Ryan Day.

Înaintea finalei dintre Mark Selby și Luca Brecel, Kyren Wilson avea asigurat un premiu de 55.000 de lire sterline: 40.000 de lire sterline pentru breakul maxim și 15.000 de lire sterline pentru cel mai mare break al competiției.

Mark Selby a reușit însă și el un break maxim, ceea ce înseamnă că premiul de 55.000 de lire se împarte la doi, iar Kyren Wilson a primit doar 27.500 de lire sterline.

Kyren s-a amuzat pe seama acestei situații: "Momentul acela ciudat în care te trezești u;urat de 30 de mii de dimineață. Felicitări pentru Mark Selby și breakul de 147. Multă dragoste. Familia Wilson', a glumit Kyren pe twitter.

That awkward moment you wake up 30k lighter this morning 😳😳 congratulations to @markjesterselby on making a 147 in last nights world championship final lots of love the wilson’s 🤣🤣🤣 #worldchampionshipsnooker #notbitter pic.twitter.com/2QdGmqS1JK