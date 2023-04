Momente de magie la Mondialul de snooker: s-a realizat breakul maxim! VIDEO

Pentru a 13-a oară în istoria Campionatului Mondial de snooker, un jucător a reușit un break maxim.

Performerul zilei este englezul Kyren Wilson (31 de ani, locul 7 în ierarhia mondială). El a reușit un break maxim, de 147 de puncte, în jocul cinci din meciul cu galezul Ryan Day.

Este pentru a 13-a oară în istoria Campionatului Mondial de snooker când un jucător reușește un break de 147 de puncte - să introducă bila neagră după fiecare bilă roșie și apoi să închidă masa.

Kyren Wilson și-a asigurat un premiu de 40.000 de lire sterline pentru breakul maxim. El are în acest moment în buzunar și 15.000 de lire sterline - premiul pentru cel mai mare break - pe care îl va împărți dacă și un alt jucător va izbuti un 147.

Wilson îl conduce pe Ryan Day cu 6-3.

