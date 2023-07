Veste șoc la Wimbledon. Finalistul de anul trecut s-a retras din competiție

Australianul Nick Kyrgios, finalist anul trecut la simplu masculin, a fost nevoit să se retragă de la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii.

"Sunt foarte trist să vă anunţ că trebuie să mă retrag de la Wimbledon anul acesta. Am încercat din răsputeri să fiu pregătit după operaţia mea şi să pot păşi din nou pe terenurile de la Wimbledon. În timpul revenirii mele, am simţit dureri la încheietura mâinii, la turneul de la Mallorca. Ca măsură de precauţie, am fost supus unei scanări şi a reieşit că am o ruptură de ligament la încheietura mâinii. Am încercat totul pentru a putea juca şi sunt dezamăgit să spun că nu am avut suficient timp să reuşesc asta înainte de Wimbledon. Mă voi întoarce şi, ca întotdeauna, apreciez sprijinul tuturor fanilor mei”, a scris australianul pe Instagram.

Kyrgios ar fi trebuit să-l înfrunte în primul tur pe David Goffin, beneficiar de wild card.

Anul trecut, Nick Kyrgios a fost învins în finala de la Wimbledon de Novak Djokovici.

