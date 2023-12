Mesajul lui Dinamo pentru șeful arbitrilor din România: "DESTUL!" Comunicat dur împotriva lui Kyros Vassaras

Echipa Sepsi OSK a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în ultimul meci al etapei a 18-a a Superligii.

A fost al 12-lea meci la rând fără victorie pentru câini, care au acuzat dur arbitrajul. Administratorul special Andrei Nicolescu a trimis o scrisoare deschisă către președintele arbitrilor, grecul Kyros Vassaras.

"Către Comisia Centrală a Arbitrilor,

Domnului Kyros Vassaras,

Președinte al CCA

DESTUL!

În data de 09.11.2023, am depus la CCA un memoriu în care semnalam o serie de erori de arbitraj, comise împotriva echipei noastre. Cu acel prilej, v-am supus atenției exemple concrete, însoțite de materiale video, și v-am solicitat să faceți demersurile necesare, în exercitarea funcției pe care o dețineți, pentru ca Dinamo, la fel ca orice altă echipă din fotbalul românesc, să beneficieze de un ARBITRAJ CORECT, COMPETENT SI RESPONSABIL.

Au trecut aproape 30 de zile de la memoriul menționat. Nu am primit niciun răspuns. Erorile împotriva echipei noastre, confirmate de specialiști care nu pot fi bănuiți de subiectivism sau simpatii dinamoviste, au continuat într-un ritm inacceptabil.

Ads

Cel mai recent exemplu: în partida desfășurată, în data de 4 decembrie 2023, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi OSK, au existat DOUĂ FAZE, într-un interval de doar 20 de minute, în care fotbaliști ai echipei noastre au fost faultați în careul echipei adverse.

Concret:

• În minutul 21, Branislav Ninaj, jucătorul echipei Sepsi OSK, l-a lovit cu cotul în cap pe jucătorul lui Dinamo, Razvan Patriche;

• în minutul 41, același Branislav Ninaj îl lovește cu umărul în figură pe jucătorul lui Dinamo, Lamine Ghezali.

Ținând seama că, în ambele cazuri, se putea acorda lovitură de pedeapsă, cele două faze menționate făceau obiectul verificării VAR. Așadar, chiar și în situația în care domnului Radu Petrescu, “centralul” partidei, i-ar fi “scăpat” cele două incidente, colegii domniei sale din cabina VAR puteau face necesarele și regulamentarele intervenții.

Cu toate acestea, cele două momente au fost ignorate! Partida s-a terminat cu scorul de 2-1 în favoarea echipei SEPSI OSK. Așadar, în opinia noastră – susținută, repet, de imagini video și de analize de specialitate, realizate de arbitri – ne confruntăm cu un caz evident de viciere de rezultat. Din păcate, doar unul dintr-o serie absolut inacceptabilă de cazuri similare.

Ads

Domnule Vassaras, onorată Comisie Centrală, stimați arbitri români, DESTUL!

În momentul în care am preluat conducerea acestei echipe, am decis să nu comentăm arbitrajele. Luni de zile, etapă de etapă, observam erorile de arbitraj, dar am preferat să ne referim doar la neajunsurile echipei noastre. Am ales să comunicăm despre ce am greșit noi și despre ce ar trebui să facem mai bine. Așa am crezut, și credem în continuare, că este decent, civilizat, profesionist.

Însă “tăcerea” noastră pare să fi fost considerată slăbiciune.

Cunoaștem bine “obiceiul pământului”: nu merge echipa, găsiți vinovați în altă parte. Noi am refuzat acest obicei. Însă, într-o lume obișnuită cu impostori, cu strigăte, cu plânsete, cu vechi complicități, cu ieșiri agresive în public, urmate de împăcări obscure în privat, abordarea noastră s-a dovedit, iată, inadecvată. “Dacă nu jignești, nu exiști!”, acesta pare să fie motto-ul universului în care “ăștia noi de la Dinamo” pot fi ignorați la infinit.

Greșit, stimați domni!

Ads

Dinamo nu poate fi ignorată. Înțelegem că mai sunt unii, încă tineri și nederanjați de studiul istoriei fotbalului românesc (nederanjați, de altfel, de niciun alt studiu), care cred că Dinamo este o echipă mică. Lipsa totală de informație și de înțelegere este păcatul lor, nu al nostru.

Dinamo a fost, este și va rămâne un reper incontestabil al fotbalului românesc. Al sportului românesc. Al României. Dinamo este un simbol identitar al Capitalei și al societății românești. Cine nu înțelege această axiomă, confundă ziua cu noaptea și adevărul cu minciuna.

În ultimii ani, Dinamo a traversat cea mai grea perioada din istorie, nu din vina actualei echipei de conducere. În prezent, suntem foarte aproape să ieșim din insolvență. Toate salariile sunt plătite la zi. Construim un lot, o echipa administrativă, facem, firesc, necesarele ajustări. Mai și greșim. Învățăm din greșeli. Reconstrucția adevărată durează. Este grea! Cu momente de cumpănă!

Încă jucăm slab. Înscriem revoltător de rar. Vom juca mai bine. Vom înscrie mai des. Inclusiv din penalty, atunci când vom primi regulamentar acest drept. Nu cerem ajutorul nimănui. Doar să fim lăsați să ne apărăm șansele, să ne câștigăm meciurile cu propriile forțe și cu un ARBITRAJ CORECT.

Ads

La meciul de ieri, la faza din minutul 21, am auzit un comentariu TV de un subiectivism monumental: “Patriche a intrat cu capul în antebrațul lui Ninaj!” Așa se descrie, mai nou, o lovitură cu cotul?! Sunt arbitrii din camera VAR influențați de comentariile live?! Exclus, teoretic. Dar, practic?

Domnule Vassaras, onorată Comisie Centrală, stimați arbitri români, va asigurăm că ne vom apăra drepturile riguros, transparent și vehement. La fiecare meci și la fiecare fază!

Noi, “ăștia noi de la Dinamo”, care, se pare, nu suntem conectați la rețelele de influență, avem alte mijloace: sunt conectați la decență, la lege, la regulamente, la bun simț. Și le vom folosi pe toate. Nu vom fi victimele de serviciu ale incompetenței sau ale jocurilor de culise.

Domnule Vassaras, onorată Comisie Centrală, stimați arbitri români, ARBITRATI-NE CORECT!

Domnule Vassaras, ce credeți că se întâmplă în lumea civilizată, europeană, normală la cap, când un Președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor primește un memoriu de la o echipă?

Probabil nu aveți idee. Vă ajutăm noi: RĂSPUNDE!

Cu stimă și cu încredere că, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat până acum, DINAMO VA FI ARBITRATĂ CORECT.

Dinamo 1948 S.A,

Administrator Special,

Andrei Nicolescu