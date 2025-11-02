Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul

Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul
Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de gruparea Valencia CF, în etapa a 11-a din La Liga.

Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Mbappe, în minutul 19. Tot Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius Junior, care a jucat titular în echipa lui Xabi Alonso, a ratat un penalty, în minutul 43. Bellingham a înscris însă un minut mai târziu şi a stabilit scorul pauzei. În partea secundă Los Blancos a mai trimis odată mingea în poartă, în minutul 82, prin Alvaro Carrera, şi Real Madrid a învins pe Valencia cu 4-0.

Madrilenii ocupă primul loc în clasament, cu 30 de puncte, iar Valencia este a 18-a, cu 9 puncte.

Villareal e pe doi, cu 23 de puncte, iar Barcelona, care evoluează azi cu Elche, e pe locul doi, cu 22 de puncte.

