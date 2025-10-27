La Liga: victorie obținută în prelungiri de Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român

Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Alaves, în etapa a 10-a din La Liga.

Partida de pe Estadio de Vallecas a fost una echilibrată, în care Rayo s-a impus in extremis. Gazdele au avut o bară, prin Isi Palazon, în minutul 67, iar în minutul 71 Andrei Raţiu a expediat un şut periculos, dar care a trecut pe lângă poartă.

Românul a fost integralist la gazde, care au înscris golul victoriei în minutul 90+1, când brazilianul Alemao a trimis în poartă, cu o lovitură de cap, centrarea lui Chavarria, iar Rayo Vallecano – Alaves s-a terminat 1-0, prima victorie pe teren propriu pentru echipa lui Raţiu în acest campionat.

În clasament, Rayo a urcat pe locul 7, cu 14 puncte, în vreme ce Alaves este pe 12, cu 12 puncte.

