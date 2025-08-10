Andrei Rațiu, atac pe rețelele sociale la adresa clubului său: "Ni se arată doar jumătate din poveste"

Andrei Rațiu a fost unul dintre marii protagoniști în actualitatea sportivă a fotbalului spaniol.

Fundașul internațional român a văzut cum, într-o singură zi, Rayo Vallecano a obținut 100% din drepturile sale federative după ce a ajuns la un acord cu Villarreal și, în plus, a refuzat o ofertă venită din partea unui club din Premier League, ofertă pe care jucătorul o considera ideală pentru interesele sale, scrie Marca.

„Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Și cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a scris Rațiu pe contul său de Instagram, la câteva ore după comunicatul emis de Rayo prin care era anunțată oficial finalizarea operațiunii cu Villarreal.

Fotbalistul, care are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro – sumă la care Rayo Vallecano îl lăsa să plece – și-a exprimat astfel dezamăgirea pe rețelele sociale în legătură cu situația în care se află.

Rațiu are contract cu Rayo până în 2028, însă salariul său este mult sub ceea ce ar fi putut câștiga în cazul unui transfer în Anglia.

