Surprize mari în campionatul Spaniei: echipa de vedete din Madrid a fost învinsă

Echipa Atletico Madrid, foarte activă pe piața transferurilor în această vară, în încercarea de a rivaliza cu FC Barcelona și Real Madrid, a debutat cu stângul în noua ediție a campionatului de fotbal al Spaniei, fiind învinsă la limită în deplasare, cu scorul de 2-1, de formația Espanyol Barcelona, într-un meci disputat duminică seara.

Madrilenii au deschis scorul în prima repriză, prin atacantul argentinian Julian Alvarez (37), însă catalanii au reușit să întoarcă rezultatul în partea a doua a jocului, grație reușitelor lui Miguel Rubio (73) și Pere Milla (85).

Antrenorul lui Atletico, Diego Simeone, a decis să alinieze în unsprezecele său de start cinci dintre cei șase recruți estivali, printre care mijlocașul ofensiv spaniol Alex Baena, titular alături de Alvarez în atacul madrilenilor, în locul francezului Antoine Griezmann, mijlocașul ofensiv argentinian Thiago Almada și fundașul slovac David Hancko.

Tot duminică, Celta Vigo, noua echipă a lui Ionuț Radu, s-a înclinat pe teren propriu în fața formației Getafe, scor 0-2, la capătul unei partide în care portarul român a fost integralist. Nigerianul Christantus Uche, marcator și pasator decisiv, a fost cel mai bun jucător al oaspeților.

Un meci spectaculos a avut loc pe stadionul San Mames din Bilbao, unde echipa locală Athletic Bilbao a condus cu 2-0 în fața formației Sevilla FC, însă andaluzii au revenit și au reușit să egaleze, înainte ca gazdele să înscrie golul victoriei în minutul 81, prin Robert Navarro.

Rezultate:

Vineri

Girona - Rayo Vallecano 1-3

Au marcat: Roca (57), respectiv De Frutos (18), Alvaro Garcia Rivera (20), Palazon (45 - penalty).

Fundașul român Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo.

Villarreal - Real Oviedo 2-0

Au marcat: Etta Eyong (29), Pape Gueye (36).

Sâmbătă

Mallorca - FC Barcelona 0-2

Au marcat: Raphinha (7), Ferran Torres (23), Yamal (90+4).

Deportivo Alaves - Levante 2-1

Au marcat: Toni Martinez (36), Tenaglia (90+2), respectiv Toljan (68).

Valencia CF - Real Sociedad 1-1

Au marcat: Diego Lopez (57), respectiv Kubo (60).

Duminică

Celta Vigo - Getafe 0-2

Au marcat: Liso (47), Uche (72).

Portarul Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Athletic Bilbao - Sevilla FC 3-2

Au marcat: Nico Williams (36 - penalty), Sannadi (43), Robert Navarro (81), respectiv Lukebakio (60), Agoume (72).

Espanyol Barcelona - Atletico Madrid 2-1

Au marcat: Rubio (73), Pere Milla (84), respectiv Julian Alvarez (37).

Luni se dispută partida Elche - Betis Sevilla, în timp ce marți este programată întâlnirea Real Madrid - Osasuna Pamplona.

