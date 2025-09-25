Meci nebun în Spania între Atletico Madrid și Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român

Atletico Madrid a obținut o victorie dramatică, scor 3-2, în fața concitadinei Rayo Vallecano, în etapa a 6-a din La Liga, după un meci plin de răsturnări de situație. Andrei Rațiu a fost integralist pentru oaspeți și a contribuit activ la ofensiva echipei sale.

După un start modest de sezon, cu doar 6 puncte în 5 etape, echipa lui Diego Simeone a început în forță meciul. Alvarez a deschis scorul în minutul 15 cu un voleu elegant, după o centrare perfectă a lui Llorente. Argentinianul putea realiza „dubla” în minutul 39, dar a irosit o ocazie uriașă după pasa lui Molina.

Rayo a reușit să egaleze la ultima fază a primei reprize, printr-un gol spectaculos al lui Chavarria, care a șutat de la 35 de metri direct în vinclul porții lui Oblak.

În partea secundă, Rayo a trecut în avantaj în minutul 78, când Alvaro Garcia l-a driblat pe Oblak și a înscris pentru 2-1. Inițial, reușita a fost anulată pentru offside, dar VAR a confirmat validitatea golului.

Replica lui Atletico a venit imediat: Giuliano Simeone a reluat cu capul, Batalla a respins în față, iar Alvarez a fost din nou la locul potrivit și a egalat în minutul 80.

Trei minute mai târziu, Simeone Jr. a ratat incredibil, trimițând în transversală cu poarta goală. În cele din urmă, Atletico a dat lovitura decisivă în minutul 88: Alvarez a reușit hat-trick-ul, cu un șut superb de la distanță, aducând toate cele trei puncte gazdelor.

Statistici rapide:

Marcatori Atletico: Alvarez (15’, 80’, 88’)

Marcatori Rayo: Chavarria (45+1), Alvaro Garcia (78’)

Andrei Rațiu: integralist, activ pe partea dreaptă, a contribuit la o ocazie mare în minutul 53

