Schimbare de lider în La Liga după meciul Barcelonei

Lewandowski și Yamal FOTO X FC Barcelona

Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, în faţa formaţiei basce Real Sociedad, în etapa a 7-a din La Liga.

Oaspeţii din San Sebastian au deschis scorul în prima repriză, prin Álvaro Odriozola, în minutul 31, iar catalanii au egalat pe final de primă parte, în minutul 43, când a marcat Jules Koundé. În minutul 59, Lamine Yamal a dat assistul din care Robert Lewandowski a înscris golul prin care elevii lui Hansi Flick preluau conducerea şi FC Barcelona s-a impus la limită, 2-1, cu Real Sociedad.

Catalanii revin pe primul loc în clasament, cu 19 puncte, unul peste Real Madrid și trei peste Villarreal.

Real Sociedad e a 17-a, cu 5 puncte.

