Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"

Rapinha a marcat de două ori FOTO FC Barcelona

Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formația Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.

Fără Lamine Yamal, catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intrați pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29. La pauză, Hansi Flick l-a aruncat în luptă pe Raphinha și brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53. După numai trei minute, Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol și al doilea al său, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgheterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 și 86, iar FC Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia.

În ierarhia din La Liga, FC Barcelona are 10 puncte și e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.

