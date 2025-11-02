Portarul român, impecabil în Spania: "A trebuit să apară el!" Victorie dramatică obținută în prelungiri

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Levante, în etapa a 11-a din La Liga.

Levante a rămas în zece oameni încă din minutul 29, când Unai Vencedor a fost eliminat. Gazdele au avut un penalti, în minutul 37, dar Eyong a trimis în bara porţii lui Ionuţ Radu şi, trei minute mai târziu, Mingueza a deschis scorul.

Levante a egalat după pauză, prin Kervin Arriaga, în minutul 66. Celta a reuşit să înscrie golul victoriei în minutul 90+1, prin Miguel Roman şi Celta a bifat a doua victorie stagională, fiind pe locul 11, cu 13 puncte. Levante este pe 17, cu 9 puncte.

„A trebuit să apară Radu ca să salveze foarfeca lui Etta Eyong!”, a scris contul de X Gol de Oro, după o intervenție excelentă a portarului român în fața lui Eyong.

🤯 ¡Tuvo que aparecer Radu para salvar la tijereta de Etta Eyong!pic.twitter.com/GIuQxCbTsf — Gol de Oro ⚽ (@_goldeoro_es) November 2, 2025

