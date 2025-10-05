Șoc în campionatul spaniol! FC Barcelona, învinsă la scor

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 19:40
Șoc în campionatul spaniol! FC Barcelona, învinsă la scor
Jules Kounde FOTO X @BarcaUniversal

FC Barcelona a pierdut la scor meciul jucat pe terenul Sevillei și a ratat șansa de a reveni pe primul loc în La Liga.

Partidă nebună pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, acolo unde FC Sevilla s-a impus cu 4-1 (2-1 la pauză) în meciul cu FC Barcelona de pe teren propriu.

Momentul crucial al partidei a fost la scorul de 2-1, când FC Barcelona a ratat un penalty prin Lewandowski.

Apoi, catalanii s-au prăbușit pe final de meci și au mai primit două goluri.

Pentru FC Sevilla au marcat Alexis Sanchez (13), Romero (36), Carmona (90), Adams (90+6), în vreme ce Rashford a punctat pentru catalani în minutul 45+6.

După acest eșec, FC Barcelona rămâne pe locul doi în campionat, cu 19 puncte, două mai puține decât Real Madrid.

Sevilla e pe 4, cu 13 puncte.

