La Liga: internaționalul român criticat de Mircea Lucescu nu are liniște

Echipa spaniolă Espanyol Barcelona a dispus vineri seara, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Real Oviedo, în etapa a 9-a din La Liga.

După o primă repriză terminată fără gol marcat, catalanii au deschis scorul abia în minutul 70, prin Kike Garcia. Reuşita care a securizat victoria oaspeţilor a venit în minutul 82, golul fiind înscris de Pere Milla. Espanyol s-a impus cu 2-0 pe stadionul Carlos Tartiere şi se află pe locul 5 în clasament, cu 15 puncte.

Real Oviedo, la care portarul român Horaţiu Moldovan a rămas pe banca rezervelor, are 6 puncte şi este a 18-a.

Horațiu Moldovan a fost criticat de Mircea Lucescu după dubla Canada - Cipru și nu a mai prins lotul echipei naționale.

"Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători. Dacă o să joace? Sigur că îl voi mai convoca pe Moldovan. Dar a fost vina mea că l-am convocat nejucând. Și el este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Putea să țină mingea și să nu o vadă până la sfârșit, pentru că ei nu făceau presing. Știa că nu are voie să facă asta, nu trebuia să începem cu mingi lungi, ceva ce nu îmi este specific mie și eu nu îl accept pentru nimic în lume", a mai spus Mircea Lucescu.

