Portarul român, fenomenal și în meciul cu Atletico Madrid: "E scandalos de bun!" Cum s-a terminat partida

De când s-a transferat la Celta Vigo, Ionuț Radu a făcut o serie de partide excepționale, care l-au și readus la echipa națională.

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu titular, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Atletico Madrid, în etapa a 8-a din La Liga.

Ionuț Radu a fost învins în startul meciului, minutul 8, de un… coechipier. Carl Stalfert a înscris în propria poartă, deschizând scorul pentru madrileni. Oaspeții au rămas în zece din minutul 40, odată cu eliminarea lui Lenglet pentru două cartonașe galbene, iar Iago Aspas a semnat golul egalizator pentru Celta, în minutul 68.

1-1 a fost și scorul final. Celta rămâne fără victorie în La Liga în acest sezon, fiind pe locul 16, cu șase puncte. Atletico e mai sus, pe 7, cu 13 puncte.

Ionuț Radu a făcut din nou o partidă excelentă, iar intervențiile sale au fost remarcate și pe contul de X al clubului Celta.

Un utilizator a scris: "Una dintre cele mai bune vești înainte de pauza internațională este forma lui Ionuț Radu. E scandalos cât de mult crește românul în importanță."

Un altul a remarcat: "Parada lui e la fel de importantă ca golul lui Aspas. Faptul că Celta rămâne în meci e meritul lui. Don Andrei Ionuț Radu."

