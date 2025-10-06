Portarul român, fenomenal și în meciul cu Atletico Madrid: "E scandalos de bun!" Cum s-a terminat partida

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:56
2269 citiri
Portarul român, fenomenal și în meciul cu Atletico Madrid: "E scandalos de bun!" Cum s-a terminat partida
Ionuț Andrei Radu FOTO Romanian Foot

De când s-a transferat la Celta Vigo, Ionuț Radu a făcut o serie de partide excepționale, care l-au și readus la echipa națională.

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu titular, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Atletico Madrid, în etapa a 8-a din La Liga.

Ionuț Radu a fost învins în startul meciului, minutul 8, de un… coechipier. Carl Stalfert a înscris în propria poartă, deschizând scorul pentru madrileni. Oaspeții au rămas în zece din minutul 40, odată cu eliminarea lui Lenglet pentru două cartonașe galbene, iar Iago Aspas a semnat golul egalizator pentru Celta, în minutul 68.

1-1 a fost și scorul final. Celta rămâne fără victorie în La Liga în acest sezon, fiind pe locul 16, cu șase puncte. Atletico e mai sus, pe 7, cu 13 puncte.

Ionuț Radu a făcut din nou o partidă excelentă, iar intervențiile sale au fost remarcate și pe contul de X al clubului Celta.

Un utilizator a scris: "Una dintre cele mai bune vești înainte de pauza internațională este forma lui Ionuț Radu. E scandalos cât de mult crește românul în importanță."

Un altul a remarcat: "Parada lui e la fel de importantă ca golul lui Aspas. Faptul că Celta rămâne în meci e meritul lui. Don Andrei Ionuț Radu."

Șoc în campionatul spaniol! FC Barcelona, învinsă la scor
Șoc în campionatul spaniol! FC Barcelona, învinsă la scor
FC Barcelona a pierdut la scor meciul jucat pe terenul Sevillei și a ratat șansa de a reveni pe primul loc în La Liga. Partidă nebună pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, acolo unde FC...
Un nou lider în La Liga: ce a făcut Real Madrid pe teren propriu
Un nou lider în La Liga: ce a făcut Real Madrid pe teren propriu
Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga. După 0-0 la pauză, asistul lui Mbappe i-a...
#la liga, #Ionut Radu, #Atletico Madrid, #celta vigo , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a auzit cum a putut sa-l jigneasca Marian Iancu pe Mircea Lucescu si nu s-a abtinut

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali a pus tunurile pe doi fotbaliști: "Ce faci, bă, dormi pe teren?"
  2. Portarul român, fenomenal și în meciul cu Atletico Madrid: "E scandalos de bun!" Cum s-a terminat partida
  3. Au dat lovitura cu Modric și acum vor un alt "veteran". Mutarea "bombă" pregătită de AC Milan
  4. Rădoi, tiradă împotriva arbitrilor: „Singura formă de protest... fault clar”
  5. Răzvan Lucescu, URIAȘ în Grecia! Victorie magnifică în derby-ul cu Olympiakos
  6. Cel mai bun jucător de la FCSB, după meciul cu Craiova: „Se vede diferența.”
  7. Craiova acuză arbitrajul, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat. Pe cei de la FCSB i-a iertat.”
  8. Becali a intrat în direct, imediat după victoria cu Craiova. Ce a stricat patronul FCSB-ului
  9. VAR-ul și-a făcut datoria! Cum s-a terminat FCSB - U Craiova, derby crucial în lupta pentru titlu
  10. Echipa lui Dan Șucu, contra campioanei Italiei. Răsturnare spectaculoasă de scor