A vrut să-l păcălească pe portarul român, dar s-a făcut de râs: "Îmi pare rău" VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:18
810 citiri
Ante Budimir FOTO X HNS

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-2, de formaţia Osasuna, în etapa a 10-a din La Liga.

Cele două goluri ale formației Osasuna au fost marcate de atacantul croat Ante Budimir. Acesta a avut ocazia să facă 3-2 pentru echipa sa, dar a ratat penaltyul acordat gazdelor.

Budimir a executat în stil Panenka, dar mingea a lovit transversala și a ieșit în afara terenului.

Imediat după ratare, Celta a lovit pe contraatac și a stabilit scorul final, 2-3, provocând prima înfrângere pe teren propriu a lui Osasuna în acest sezon.

„Îmi pare rău pentru echipă, pentru suporteri. Merităm să plecăm azi cu cele trei puncte”, a spus Budimir, vizibil afectat la interviul de după meci. „Trebuie să-mi asum. Am ratat un penalti important și asta a costat echipa”, a adăugat croatul.

Prima dublă după o lună, dar gust amar

Până la ratarea din final, Budimir bifase o dublă și își întrerupsese seceta: nu mai marcase de la 20 septembrie, tot dintr-un penalti, contra lui Villarreal. Antrenorul Alessio Lisci l-a apărat însă pe jucător:

„Un penalti executat în stil Panenka nu este o lipsă de respect, e un procedeu tehnic. A încercat să-l păcălească pe portar, dar nu i-a ieșit”.

#la liga, #osasuna, #celta vigo, #ante budimir, #Ionut Radu , #stiri fotbal
