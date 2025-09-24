Gol incredibil marcat de Vinicius pentru Real Madrid: "Una barbaridad!" Galacticii strălucesc în campionat VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 08:56
500 citiri
Gol incredibil marcat de Vinicius pentru Real Madrid: "Una barbaridad!" Galacticii strălucesc în campionat VIDEO
Vinicius FOTO X Real Madrid

Vinicius Junior a marcat un gol splendid în victoria celor de la Real Madrid, 4-1 pe terenul lui Levante.

Real Madrid a deschis scorul în minutul 28 prin Vinicius Junior, care a marcat cu un șut imposibil, un exterior care a luat o traiectorie imposibilă.

Golul a fost descris de spanioli ca fiind "una barbaridad" - ceva incredibil, aproape absurd și greu de explicat.

Brazilianul spune că Modric l-a învățat această tehnică. "Luka Modric m-a învățat acest tip de șut. Mi-e dor de el. Dar sunt foarte fericit că am câștigat meciul. Să sperăm că voi mai putea marca goluri de acest gen. E unul dintre cele mai frumoase goluri ale mele", a spus Vinicius, conform ESPN.

Mastantuono a dublat apoi avantajul, din pasa brazilianului, 10 minute mai târziu. Levante a redus din diferență imediat după pauză, în minutul 55, însă madrilenii au mai marcat de două ori prin Mbappé, în minutul 65, din penalty, respectiv minutul 67.

Real Madrid are șase victorii din șase meciuri.

Vinicius Jr încă nu și-a prelungit contractul cu Real Madrid, deși părea că se va ajunge la un acord în acest sens înainte de sfârșitul sezonului trecut.

Potrivit El Chiringuito, clubul merengue va face o ofertă de prelungire, dar nu va ceda cerințelor brazilianului, într-un context deja tensionat din punct de vedere sportiv.

Real Madrid a avut o discuție de aproximativ două ore cu agentul lui Vinicius Jr, luni, la sediul său din Valdebebas, după cum a dezvăluit El Chiringuito. La ieșire, Frederico Pena, care inițial urma să se întâlnească cu conducerea clubului peste o lună, nu a făcut niciun comentariu.

Real Madrid a boicotat din nou gala ”Balonului de Aur”. Care e motivul
Real Madrid a boicotat din nou gala ”Balonului de Aur”. Care e motivul
Echipa spaniolă Real Madrid nu a trimis o delegaţie la ceremonia de decernare a Balonului de Aur de luni, a anunţat AFP. Clubul iberic nu va interzice însă jucătorilor şi jucătoarelor...
Organizatorii Balonului de Aur au scăpat pe internet un detaliu important despre numele câștigătorului. Inițiala care se grava pe trofeu se observă clar. Doi jucători o au VIDEO
Organizatorii Balonului de Aur au scăpat pe internet un detaliu important despre numele câștigătorului. Inițiala care se grava pe trofeu se observă clar. Doi jucători o au VIDEO
În mai puțin de 24 de ore va avea loc gala Balonului de Aur, la Paris. Principalul favorit la câștigarea trofeului este Ousmane Dembélé, de la PSG. Însă, ultima postare a organizatorilor de...
#la liga, #vinicius jr, #Real Madrid, #Kylian Mbappe, #modric , #Real Madrid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gol incredibil marcat de Vinicius pentru Real Madrid: "Una barbaridad!" Galacticii strălucesc în campionat VIDEO
  2. Câți bani a câștigat Sorana după victoria de la Beijing: premiile sunt uriașe la China Open
  3. A semnat cu Steaua și apoi a dat cărțile pe față: "Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu"
  4. "Paszkany m-a făcut, cu Ponta și cu Dragnea." Dumitru Dragomir a dezvăluit cum a fost "curățat" de la șefia LPF
  5. Victorie strălucită la Beijing pentru jucătoarea din România! Urmează meciul cu o favorită
  6. "Este o prostie!" Reacție dură după publicarea clasamentului Balonului de Aur
  7. Ce crede brazilianul Neymar despre clasamentul de la Balonul de Aur: ”O prostie!”
  8. Decizie neașteptată luată de ucraineanca Svitolina: ”Nu e o chestiune de bani”
  9. Mare surpriză la ATP Chengdu. Jucătorul din Top 10 mondial a pierdut finala
  10. Gigi Becali, în cazul Mitriță: ”Mă chemi din China să stau pe bancă? Lasă-mă, mă, în pace!”