Gol incredibil marcat de Vinicius pentru Real Madrid: "Una barbaridad!" Galacticii strălucesc în campionat VIDEO

Vinicius Junior a marcat un gol splendid în victoria celor de la Real Madrid, 4-1 pe terenul lui Levante.

Real Madrid a deschis scorul în minutul 28 prin Vinicius Junior, care a marcat cu un șut imposibil, un exterior care a luat o traiectorie imposibilă.

Golul a fost descris de spanioli ca fiind "una barbaridad" - ceva incredibil, aproape absurd și greu de explicat.

Brazilianul spune că Modric l-a învățat această tehnică. "Luka Modric m-a învățat acest tip de șut. Mi-e dor de el. Dar sunt foarte fericit că am câștigat meciul. Să sperăm că voi mai putea marca goluri de acest gen. E unul dintre cele mai frumoase goluri ale mele", a spus Vinicius, conform ESPN.

Mastantuono a dublat apoi avantajul, din pasa brazilianului, 10 minute mai târziu. Levante a redus din diferență imediat după pauză, în minutul 55, însă madrilenii au mai marcat de două ori prin Mbappé, în minutul 65, din penalty, respectiv minutul 67.

Real Madrid are șase victorii din șase meciuri.

Es una barbaridad de gol el de Vinicius. pic.twitter.com/Zh11YWjaWT — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 23, 2025

Vinicius Jr încă nu și-a prelungit contractul cu Real Madrid, deși părea că se va ajunge la un acord în acest sens înainte de sfârșitul sezonului trecut.

Potrivit El Chiringuito, clubul merengue va face o ofertă de prelungire, dar nu va ceda cerințelor brazilianului, într-un context deja tensionat din punct de vedere sportiv.

Real Madrid a avut o discuție de aproximativ două ore cu agentul lui Vinicius Jr, luni, la sediul său din Valdebebas, după cum a dezvăluit El Chiringuito. La ieșire, Frederico Pena, care inițial urma să se întâlnească cu conducerea clubului peste o lună, nu a făcut niciun comentariu.

