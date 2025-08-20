Mbappé, decisiv pentru Real Madrid în prima etapă a campionatului Spaniei

Atacantul francez Kylian Mbappé a ajutat echipa Real Madrid să învingă cu scorul de 1-0 formația Osasuna Pamplona, în ultimul meci al etapei inaugurale a campionatului Spaniei 2025-2026, disputat marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu.

Real Madrid a început noul sezon din LaLiga cu victorie, scor 1-0, pe teren propriu, cu Osasuna Pamplona.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Kylian Mbappé, din penalty, în minutul 51.

Xabi Alonso, aflat la debutul ca antrenor în LaLiga, nu s-a putut baza în acest meci pe Bellingham, Camavinga, Endrick și Mendy, care încă se recuperează după accidentări.

Ads