Real Madrid s-a despărțit de jucătorul care a petrecut 18 ani pe "Bernabéu"

După optsprezece ani petrecuți în capitala Spaniei, Lucas Vasquez va descoperi campionatul german. Bayer Leverkusen a anunțat marți sosirea fundașului dreapta în vârstă de 34 de ani de la Real Madrid.

Vasquez a debutat în echipa de juniori a madrilenilor în sezonul 2007-2008. El a câștigat 23 de trofee cu madrilenii, printre care cinci Ligi ale Campionilor (2016, 2017, 2018, 2022, 2024) și patru campionate spaniole (2017, 2020, 2022, 2024).

Ajuns liber de contract, internaționalul spaniol (9 selecții) este acum legat de vicecampioana Germaniei până în iunie 2027.

