Un nou lider în La Liga: ce a făcut Real Madrid pe teren propriu

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 07:52
509 citiri
Vinicius FOTO X Real Madrid

Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga.

După 0-0 la pauză, asistul lui Mbappe i-a dat şansa lui Vinicius jr să deschidă scorul în minutul 47. Acelaşi Vinicius a reuşit să majoreze diferenţa, din penalti, în minutul 69 şi meciul de pe Santiago Bernabeu părea jucat. Numai că Mikautadze a înscris pentru „submarinul galben” în minutul 73 şi oaspeţii reintrau în cărţi.

Mbappe a securizat victoria Los Blancos, în minutul 81, la patru minute după ce oaspeţii rămăseseră în zece în urma eliminării lui Mourino. Real Madrid a câştigat cu 3-1 şi conduce în clasament, cu 21 de puncte. Villarreal este a treia, cu 16 puncte.

Lamine Yamal s-a ”rupt” și poate rata El Clasico. Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
Lamine Yamal s-a ”rupt” și poate rata El Clasico. Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
Lamine Yamal, fotbalistul echipei FC Barcelona, care a revenit în echipa de start miercuri împotriva lui Paris Saint-Germain în Liga Campionilor (înfrângere cu 1-2), suferă din nou de dureri...
FC Barcelona a câștigat dramatic Mondialul Cluburilor. Finală palpitantă cu echipa din Ungaria
FC Barcelona a câștigat dramatic Mondialul Cluburilor. Finală palpitantă cu echipa din Ungaria
FC Barcelona a câștigat pentru a șasea oară Campionatul Mondial al Cluburilor la handbal masculin, după ce a învins formația maghiară Veszprem cu scorul de 31-30, în urma a două perioade...
#la liga, #Real Madrid, #villareal, #fc barcelona , #Real Madrid
