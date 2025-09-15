Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."

Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formația Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.

Fără Lamine Yamal, catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intrați pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29. La pauză, Hansi Flick l-a aruncat în luptă pe Raphinha și brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53. După numai trei minute, Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol și al doilea al său, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgheterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 și 86, iar FC Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia.

Radu Banciu a comentat în termeni duri ce s-a întâmplat în Catalunia:

"Barcelona a dat 6 cu Valencia, se vede încă mâna lui Longoria la Valencia. Echipa asta e praf și pulbere de ani de zile, deși a fost o placă turnantă monumentală a fotbalului spaniol.

Fără Yamal a dat șase Barcelona... Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă, a intrat și ăla în scârbă și le-a dat două, Raphinha le dăduse două.

A fost o țurcă monumentală.

Barcelona are și ea arbitrii ei, deși toată lumea știe că anul ăsta Real ia campionatul."

Ads