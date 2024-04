Imagine spectaculoasă în Germania. Un lac s-a făcut violet. ”Când am văzut, am crezut că este un montaj foto” FOTO/VIDEO

Fenomen surprinzător în Germania. Un lac a atras atenția germanilor din întreaga regiune, după ce și-a schimbat culoarea în violet intens.

Această imagine spectaculoasă și ieșită din comun i-a uimit pe locuitorii din zonă și pe turiștii care au venit special să vadă acest fenomen natural.

This weekend in Bad Faulenbach, Allgäu, Germany. Purple sulfur bacteria turned the water if this little lake purple. Like, purple purple. #badfaulenbach #allgäu #purplelagoon pic.twitter.com/rZfYe0ddZH