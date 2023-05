Lucruri pe care trebuie să le știi despre produsele lactate

Ah, lactatele, alimentele care ne plac cel mai mult și pe care le consumăm cu atât de multă poftă dimineața sau în oricare parte a zilei. Însă, știai că acest obicei al consumului de lactate nu este prezent pe tot globul? Exact, de exemplu în Asia nu există acest obicei al consumului de lactate în mod regulat. Și probabil te întrebi dacă ei nu se bucură de un bol de cereale cu lapte sau de niște brânză sărată pe pâine. Ei bine, nu, ei nu se bucură de aceste mici plăceri așa cum le considerăm noi.

Laptele și produsele lactate în general vin cu un aport de nutrienți valoroși, iar mai ales pe copii i-au ferit de boli grave și le-au facilitat o dezvoltare sănătoasă atât pe plan fizic, cât și pe plan neuropsihic. Așa că, de ce cultura asiatică a privat oamenii de o dezvoltare sănătoasă? Răspunsul concret la această întrebare nu avem cum să-l știm, dar putem să presupunem. Dacă presupunem, răspunsul la această întrebare este chiar în întrebare. Este un obicei care în cultura lor nu s-a popularizat. Și cultura noastră nu a adoptat multe dintre obiceiurile lor. Așa că este ceva normal.

Totuși, în acest articol o să vorbim despre produse lactate, cum ne ajută ele și o să prezentăm câteva informații despre fiecare. Așa că, dacă ai dat de acest articol în timp de sorbeai cu spor laptele rămas de după cereale sau îți pregăteai o salată cu brânză, îți recomandăm să citești acest articol, și să vezi care-i treaba cu aceste produse lactate și de ce este bine să le consumi. Așa că, iată câteva produse lactate și câteva informații esențiale despre ele:

Ce avantaje principale au produsele lactate?

Înainte de a-ți prezenta tipurile de lactate, ar trebui să vorbim despre întreaga umbrelă. Lactatele au fiecare avantajele sale, dar și ceva în comun, conținutul crescut de calciu. Așa că, cea mai bună sursă de calciu pentru tine sunt produsele lactate. În categoria lactatelor putem să includem: laptele, brânzeturile și produsele lactate acide (iaurtul, laptele bătut sau kefirul).

Ce nu intră în categoria lactatelor? Din punct de vedere nutrițional, smântâna și untul nu intră în această categorie. Nu sunt surse de calciu sau proteine și au un conținut mai mult lipidic.

Laptele

Cum puteam să facem un top al lactatelor fără să vorbim prima dată despre tatăl tuturor lactatelor. Laptele este cu tine de când te naști. Gândește-te puțin, când un copil se naște ce are în biberon? Lapte. Dar ce consumă aproape toată viața? Laptele și produsele derivate din acesta. De ce? Pentru că laptele este plin de proteine și favorizează creșterea și oasele.

Ce alte avantaje mai are acest rege al lactatelor? Răspunde nevoilor copilului și adolescentului, în general al celor care sunt încă în plină dezvoltare și are foarte multe proteine și nutrienți. Ca să îți dai mai bine seama cât de multe proteine are, un litru de lapte conține tot atât de multe proteine cât 100 de grame de carne sau două ouă. În plus, factorii săi nutritivi vor fi digerați foarte ușor de către corpul tău.

Iaurtul

Vorbim și despre iaurt, pentru că nu aveam cum să nu îl includem în acest top. Fie că îl consumi de dimineață cu niște cereale sau la prânz gol, el îți aduce mari avantaje. Așa cum deja am vorbit mai sus, toate lactatele au un avantaj general, sunt bogate în calciu, dar și unele individuale. În cazul iaurtului, el contribuie și la producerea celulelor T care luptă la combaterea infecțiilor din organism. Așa că, iaurtul o să îți țină antrenată imunitatea pentru a rezista posibilelor infecții care ar putea să apară în organism.

Pe lângă toate astea, iaurtul este foarte bun și în cazul în care practici un sport sau vrei să îți crești masa musculară. Conține toți aminoacizii de care ai nevoie pentru a-ți crește masa musculară.

Brânza

În cazul în care ai crezut că am uitat de brânză, te înșeli. Cum puteam să uităm să menționăm cel mai iubit aliment? Chiar brânza care vine și ea cu beneficiile ei. Pe lângă deja prea cunoscutul nivel de calciu benefic organismului, brânza mai are proteine, sodiu, fosfor, zinc, vitamina A și vitamina B12.

Dacă ești fanul mersului la piață și al susținerii producătorilor locali, îți recomandăm să iei brânza de la ei. De ce? Pentru că, brânza realizată din laptele animalelor hrănite natural este foarte bogată în acizi grași Omega-3 și Vitamina K-2. După cum vezi, o groază de avantaje și beneficii.

Acestea au fost lactatele pe care ar trebui și te încurajăm să le consumi cu mare încredere pentru că te ajută să te dezvolți sănătos. Sistemul muscular și sistemul osos sunt doar doi bucuroși beneficiari ai consumului regulat de produse lactate.