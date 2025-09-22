Cercetătorii au descoperit 85 de noi lacuri subglaciare sub calota Antarcticii. „Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice“

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:18
129 citiri
Cercetătorii au descoperit 85 de noi lacuri subglaciare sub calota Antarcticii. „Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice“
Lacurile subglaciare se formează datorită căldurii provenite din interiorul Pământului și frecării generate de mișcarea gheții peste sol/FOTO:X@NomadKeith

O echipă de oameni de știință, folosind date satelitare furnizate de Agenția Spațială Europeană (ESA), a identificat 85 de noi lacuri subglaciare sub stratul de gheață al Antarcticii – o descoperire care aproape dublează numărul cunoscut al acestor formațiuni dinamice.

Rezultatele, publicate în jurnalul Nature Communications, se bazează pe datele colectate de satelitul CryoSat în perioada 2010–2020. Numărul total de lacuri active cunoscute în prezent în regiune a ajuns astfel la 231.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, noi rute de drenaj sub gheață, inclusiv cinci rețele interconectate – elemente esențiale pentru înțelegerea modului în care apa se mișcă sub calota glaciară și influențează stabilitatea acesteia.

„Este extrem de dificil să observi direct ciclurile de umplere și golire ale lacurilor subglaciare, mai ales în condiții atât de extreme. Până acum, existau doar 36 de astfel de cicluri complet documentate. În cadrul acestui studiu, am reușit să mai identificăm încă 12, ducând totalul la 48”, a declarat dr. Sally Wilson, doctorandă la Universitatea din Leeds și autoare principală a studiului.

Satelitul CryoSat, lansat în 2010, este conceput pentru a măsura grosimea gheții marine și variațiile de înălțime ale calotelor glaciare. Folosind un altimetru radar, acesta poate detecta mici modificări de la suprafața gheții care corespund cu acumularea sau drenarea apei din lacurile aflate sub calotă.

De ce contează?

Anna Hogg, coautoare a studiului, subliniază că variațiile de dimensiune ale acestor lacuri de la un ciclu la altul indică o rețea hidrologică mult mai activă și complexă decât se credea anterior.

„Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice care încearcă să estimeze contribuția calotei glaciare antarctice la creșterea nivelului mărilor”, a adăugat Wilson. Potrivit cercetătorilor, prezența acestor lacuri dinamice poate modifica modul în care ghețarii se deplasează și se fragmentează.

Martin Wieringa, coordonatorul programului ESA pentru științe polare, a precizat: „Acest studiu subliniază încă o dată importanța datelor oferite de CryoSat în înțelegerea proceselor care au loc în regiunile polare. Cu cât înțelegem mai bine comportamentul calotei glaciare antarctice, cu atât mai precis putem anticipa modificările viitoare ale nivelului oceanului”.

Lacurile subglaciare se formează datorită căldurii provenite din interiorul Pământului și frecării generate de mișcarea gheții peste sol. Nu toate sunt active – multe sunt considerate stabile, întrucât nu prezintă semne vizibile de mișcare sau schimbare. Un exemplu este Lacul Vostok, aflat sub stratul de gheață din Antarctica de Est, care se estimează că ar conține între 5.000 și 65.000 de kilometri cubi de apă – suficient cât să umple Marele Canion de mai multe ori.

Deși stabil, un eventual dezechilibru în sistemul acestui lac ar putea avea consecințe majore asupra calotei glaciare, a curenților oceanici și a nivelului global al mărilor.

„Prin cartografierea momentului și locației în care aceste lacuri devin active, începem să înțelegem mai clar rolul lor în dinamica gheții și să îmbunătățim prognozele privind schimbările climatice”, a conchis Wilson.

Între timp, cercetătorii urmăresc cu atenție și evoluția aisbergului A23a – în prezent cel mai mare din lume – care se topește rapid și s-ar putea deplasa spre insula South Georgia. Dacă acesta s-ar înfunda în apele de mică adâncime din zonă, ar putea perturba ecosistemele locale, punând în pericol colonii de pinguini și alte specii marine.

#lacuri subglaciare antarctica cercetari , #stiri externe
