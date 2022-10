De unde provin coroanele dentare "de aur" găsite într-o cameră de tortură folosită de ruși. Vibrator, lăsat în urmă de invadatori

Jurnaliştii germani de la Bild au realizat un reportaj în satul eliberat Pisky-Radkivski, din regiunea Harkov, unde forțele armate ucrainene au găsit anterior o cameră de tortură a ocupanţilor ruşi.

"O cameră de tortură în Pisky-Radkivski. Două fotografii: o mască de gaz care a fost pusă pe capul unei victime acoperită cu o cârpă mocnind și îngropată de vie; și o cutie de coroane dentare de aur. Un mini-Auschwitz. Câte vor mai fi găsite în Ucraina ocupată?", suna postarea pe Twitter făcută pe data de 4 octombrie de Ministerul Apărării din Ucraina.

