Ladislau Boloni, dat afara de la Panathinaikos

Grecii nu au mai suportat si l-au dat afara pe antrenorul roman dupa ce Panathinaikos a avut sase meciuri fara victorie.Esecul in derbyul cu AEK, 0-1, i-a pus capac lui Boloni.Sefii lui Panathinaikos sunt nemultumiti ca echipa greaca nu va juca in cupele europene in eforturilor finaciare facute in acest sezon si astfel au luat decizia de a-l demite pe Ladislau Boloni Panathinaikos ocupa locul 5 in prima liga greaca dupa 34 de meciuri jucate.