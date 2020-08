Ladislau Boloni este noul antrenor al echipei belgiene Gent

Ladislau Boloni, care inca nu a fost prezentat oficial, a fost vazut conducand un antrenament al lui Gent. Fostul mare international roman il inlocuieste pe danezul Jess Thorup, care plateste pentru startul slab de sezon. Gent a inceput foarte prost noua editie de campionat , cu doua infrangeri in tot atatea etape, in fata unor echipe modeste, Sint-Truidense si Kortrijk, astfel ca sefii clubului au renuntat la Thorup, ce fusese numit in octombrie 2018.Boloni are o cota ridicata in Belgia, unde in afara de Anwerp a antrenat-o si pe Standard Liege (2008-2010), cu care a fost campion in 2009.Gent va juca in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. In stagiunea trecuta, echipa a eliminat-o pe FC Viitorul in turul 2 preliminar al Europa League (6-3 acasa, 1-2 in deplasare).Boloni, 67 de ani, a pregatit-o pe Antwerp din iulie 2017 pana in luna mai a acestui an. Sezonul 2019-2020 a fost cel mai bun pentru gruparea flamanda de cand a fost preluata de el. In momentul opririi competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, echipa era pe locul 4 in campionat si calificata in finala Cupei Belgiei, impotriva lui FC Bruges. Antwerp a castigat aceasta finala (1-0) pe 1 august, sub conducerea noului antrenor , Ivan Leko.Fost selectioner al nationalei Romaniei (2000-2001), Boloni a mai pregatit echipe ca AS Nancy (1994-2000), Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006), AS Monaco (2006), RC Lens (2011) sau PAOK Salonic (2011-2012).Gent si Antwerp vor fi adversare sambata in etapa a 3-a.Gent are in palmares un titlu de campioana (2015) si trei Cupe ale Belgiei (1964, 1984, 2010). Printre antrenorii sai din acest deceniu a fost si Mircea Rednic (octombrie 2013 - aprilie 2014)