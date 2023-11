Ladislau Boloni regăsește gustul victoriei în Franța: succes important pentru antrenorul român în Ligue 1

Metz, echipa antrenată de românul Ladislau Boloni, a obținut o victorie importantă în Ligue 1.

Metz a reușit să treacă pe teren propriu de Nantes, scor 3-1. A fost prima victorie a formației lui Boloni după șase partide fără succes.

Cu ajutorul celor trei puncte, Metz a urcat până pe locul 11 în Ligue 1 și poate să respire mai ușor.

Pe Stade Saint-Symphorien (Metz) au marcat Kevin Van Den Kerkhof (minutul 3), Simon Elisor (minutul 28) și Joel Asoro (minutul 85) pentru Metz, respectiv Moses Simon (minutul 12) pentru oaspeți.

"E o victorie importantă. Am avut curajul de a juca așa cum știm să o facem. Per total, meritam această victorie, am controlat jocul la mijlocul terenului", a spus Boloni.

