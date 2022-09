Ladislau Boloni, un car de nervi după meciul de coșmar din Franța: ”Ia-ţi fluierul şi pune-l undeva, să-l uităm!”

Tehnicianul Ladislau Boloni a criticat prestaţia arbitrului Pierre Gaillouste la meciul pierdut de Metz, scor 3-6, cu Guingamp, în etapa a opta a ligii secunde franceze. Boloni consideră că arbitrul "a făcut spectacol" şi că eliminările jucătorilor săi nu au fost corecte.

"Am pierdut din cauza arbitrajului? Sigur, este foarte clar. Domnul care a fost acolo, nu vreau să-i spun arbitru, a făcut spectacol. Din păcate, denaturează nu numai rezultatul, dar a distrus şi munca multor oameni. Am început foarte bine, dar cum să acorzi acel prim penalti...

Apoi cartonaşul galben al lui Kouyaté este extrem de discutabil. Nu-l atinge, jucătorul se dă în spectacol, strigă, plânge... Mă întreb cum se pregăteşte, tipul ăsta vrea să fie arbitru în prima divizie sau deja este...

Doamne! Al doilea penalti şi eliminarea...Este No Comment. Ia-ţi fluierul şi pune-l undeva, să nu-l mai vedem şi să-l uităm. Nu vreau neapărat să-mi apăr echipa, dar în mod normal în minutul 20 era 3-0, chiar dacă poate nu am fi câştigat. Daca esti arbitru ai un pic de pedagogie in cap...

Dacă regret absenţa VAR în L2? Ah, da, mult de tot. Păcat, mai ales când vezi ce se întâmplă în fotbalul francez...

(despre Alexandre Oukidja, care a ieşit în lacrimi după eliminare) A fost eliminat degeaba, zero greşeli, şi o să ia patru meciuri, sau cinci …Şi el, arbitrul, va fi acasă, liniştit", a spus Boloni după meci.

Formaţia Metz, antrenată de Ladislau Boloni, fost învinsă, luni seară, cu scorul de 6-3, de echipa Guingamp, la capătul unui meci nebun contând pentru etapa a opta a ligii secunde din Franţa.

Metz a condus cu 3-1, până în minutul 16, prin golurile marcate de Manceau (autogol '2), Jallow '10, '16, respectiv Livolant (penalti '8).

Apoi Guingamp a revenit şi a punctat prin Quemper '45+1, Courtet '45+7 (penalti), Louiserre '69, Tchimbembe '86 şi Livolant '88.Trei jucători de la Metz au fost eliminaţi: Kouyate '31, Oukidja '45+3 şi Jean-Jaques '56.

Meciul a fost întrerupt aproximativ jumătate de oră, după ce arbitrul a afirmat că nu se simte în siguranţă din cauza fanilor echipei Metz. Partida s-a reluat după ce crainicul arenei a anunţat că va fi oprită definitiv în caz de noi incidente,

În clasament, Metz este pe locul 8, cu 11 puncte, iar Gungamp este pe 6, cu 13 puncte.

