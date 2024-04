Becali: Boloni e tampit, va dati seama cat fotbal stie daca l-a vrut pe Tamas

Gigi Becali nu se dezminte. Finantatorul Stelei l-a atacat dur pe Ladislau Boloni dupa ce tehnicianul belgienilor de la Standard Liege a declarat ca latifundiarul a facut mult rau clubului ros-albastru.

"Eu am jucat in Liga Campionilor, am facut performanta in Ghencea. Boloni e tampit, cum sa fie fotbalul romanesc in coma? Avem 7-8 echipe in Europa in acest moment, cum sa spui asa ceva despre fotbalul romanesc? Va dati seama cam cat fotbal cunoaste daca a vrut sa il ia pe Tamas", a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Acuzat de Becali ca nu se pricepe la fotbal, Boloni este unul din cei mai respectati antrenori romani ai momentului, dar si omul care l-a lansat in fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo, cel mai scump jucator din istoria sportului rege.